مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي الكأس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد فريق مانشستر سيتي بطاقة تأهله للدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على سوانزي سيتي بثلاثية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الدور ربع النهائي.

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي كل من اللاعبين برناردو سيلفا، كريستوفر نوردفيلت (ذاتي) وسيرجيو أغويرو، وفي المقابل أحرز هدفي سوانزي سيتي اللاعبين مات جريمز وبيرسانت سيلينا.

مجريات المباراة:

أهدر مانشستر سيتي فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة السادسة عندما مرر ساني الكرة من بين قدمي روبرتس قبل أن تصل إلى محرز الذي سدد بعيدا عن مرمى الحارس كريستوفر نوردفيلدت، وتصدى الأخير بمهارة لتسديدة رائعة من برناردو سيلفا في الدقيقة 13.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سوانزي سيتي بعد إعاقة روبرتس من قبل فابيان ديلف، وتصدر جريمز لتنفيذ الركلة بنجاح في الدقيقة 20.

وبعد 9 دقائق، عزز سوانزي سيتي تقدمه عن طريق لاعب سيتي السابق سيلينا الذي تلقى تمريرة من داير ليسدد بيمينه كرة فشل الحارس البرازيلي إيديرسون في الوصول إليها.

وكاد روبرتس أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 30 لكن كرته حادت قليلا عن المرمى، وبعدها بدقيقتين سدد برناردو سيلفا من حافة منطقة الجزاء في مكان وقوف الحارس نوردفيلدت، ومنع روبرتس هدفا محققا لسيتي عندما تصدى لكرة جيسوس في الدقيقة 35.

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وشتت روبرتس كرة في بداية الشوط الثاني من أمام مرماه، لتصطدم بجيسوس وتقترب من هز الشباك، وقام سيتي بمجموعة من التبديلات دخل على إثرها كل من أولكسندر زينتشينكو ورحيم سترلينج وسيرجيو أغويرو مكان ديلف وساني ومحرز.

وأحدثت هجمة منظمة من مانشستر سيتي دربكة في دفاع سوانزي، فوصلت الكرة إلى أغويرو الذي سدد في وجه فولتون لترتد الكرة إليه ويمررها إلى البرتغالي برناردو سيلفا الذي سددها بوجه القدم الخارجي بأناقة على يسار الحارس نوردفيلدت في الدقيقة 69.

وواصل مانشستر سيتي ضغطه ليحتسب الحكم ركلة جزاء له بعد إعاقة سترلينغ داخل المنطقة، فسدد أغويرو الركلة لترتد من القائم وتصطدم بالحارس نوردفيلدت وتدخل المرمى في الدقيقة 78.

وبعدها حاول برناردو سيلفا التسجيل بالطريقة نفسها التي أحرز من خلالها الهدف الأول، لكن كرته هذه المرة تصدى لها الدفاع قبل أن تصل المرمى.

ولعب نوردفيلدت دورا بطوليا في إنقاذ مرماه بالدقيقة 83، عندما تصدى لرأسية من جيسوس لترتد الكرة إلى أغويرو لكن الحارس كان له بالمرصاد مجددا، وجرب ووكر حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجانب القائم البعيد في الدقيقة 87.

لكن أغويرو منح فريقه هدف الفوز بالدقيقة 88 بعدما قابل برأسية جميلة عرضية منخفضة من برناردو سيلفا.