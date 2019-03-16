"الكابينيت" وضع خطّة لإعادة احتلال قطاع غزّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلور المجلس العسكري والسياسي المصغّر في الحكومة الإسرائيليّة (الكابينيت) والأجهزة الأمنية الإسرائيليّة خطّة لاحتلال قطاع غزّة في أيّة حرب مقبلة، بحسب ما ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم، السبت.

ووفقًا لما نقل الموقع عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيليّ فإن الخطّة التي بلورها الكابينيت تتضمّن، بالإضافة إلى احتلال القطاع، الإضرار الشديد بحركة حماس وبقدرتها على التعافي من آثار الضربة، أو على الأقل تأجيل ذلك حتى التوصّل إلى حلّ سياسي مستقرّ ومتوافق عليه.

وقال الموقع إن مسار المصادقة على الخطّة "طويل ومنظّم"، وتمّت في عهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي أيزنكوت، وعرضت، لاحقًا، على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي، أفيف كوخافي.

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وذكرت الصحيفة أن المرحلة الأولى الضربة الأولى والحاسمة سينفّذها سلاح الجوّ الإسرائيلي والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك) وقيادة المنطقة الجنوبيّة.

لكن الموقع ذكر أن حركة حماس "جاهزة لكل هذه السيناريوهات، في أيّة لحظة"، وأضاف أن "إطلاق القذيفتين نحو تل أبيب، الذي من الصعب التصديق بأنه كان بالخطأ دون منطق سياسي عسكري، أضاء مصابيح حمراء في قيادة الأركان الإسرائيليّة"، وتساءل الموقع "ما الذي سيحدث في إسرائيل إن قرّرت حماس المفاجأة، وتشغيل آلاف منصّات الإطلاق التي بنتها حماس خلال العقد الأخير، بكبسة زرّ واحدة؟" وأضاف "هذا دون الإشارة إلى المفاجآت التي تحضّرها الحركة في البحر والجوّ واليابسة، مثل القوّة البحرية والطائرات المسيّرة، وقوات بإمكانها التسلل إلى البلدات الإسرائيليّة عبر الأنفاق أو الاجتياح عبر الحدود القديمة".

وتعيد النقاشات حول جاهزية الجيش الإسرائيليّ لشن حرب على غزّة، من جديد، النقاشات حول احتلال القطاع بالكامل، خصوصًا في هذه المرحلة "التي تعاد فيها هندسة الجبهة الشماليّة من جديد وتثير تحدّي الجيش الإسرائيلي"، بحسب الموقع.