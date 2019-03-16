انت الان تتابع تفاصيل خبر مدير المخابرات السودانية: قرارات البشير لحفظ الأمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 10:42 مساءً - أكد مدير الأمن والمخابرات السودانية، صلاح قوش، اليوم السبت، أن القرارات التي اتخذها الرئيس السوداني مؤخراً جاءت للحفاظ على أمن البلاد.

جاء ذلك لدى لقائه وفد الكونغرس الأمريكي، برئاسة قيتس بلراكسيس، حسب قناة الشروق المقربة من الحكومة.

وأضاف قوش أن قرارات البشير التي اتخذها مؤخراً جاءت للحفاظ على أمن البلاد القومي، وتماسك الجبهة الداخلية.

وقدم مدير المخابرات بحضور نائب العلاقات الخارجية للبرلمان السودان "شرحاً لأسباب ومآلات قرارات الرئيس البشير".

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وأكد قوش للوفد الأمريكي أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد حق مشروع وفق القانون والدستور، ولكن تغيرت أهدافها وخرجت عن قانونيتها، وفق المصدر ذاته.

وبدأ وفد الكونغرس الأمريكي زيارة للبلاد، السبت، تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها عدداً من الوزراء ومسؤولين حكوميين.

وأعلن الرئيس عمر البشير، في 22 فبراير الماضي، حالة الطوارىء بالبلاد لمدة عام، وأتبعها بأربعة أوامر للطوارئ، تضمنت "إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم بجريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص".

كما شملت الأوامر "حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات".

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، في حين قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلاً.