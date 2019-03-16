الحكومة اليمنية تبحث إطلاق المشاريع المتوقفة الممولة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:23 مساءً, 16 مارس 2019 م المناطق _ عدن بحث وزير المياه والبيئة اليمني، عزي شريم اليوم مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندريسون أهمية إطلاق المشاريع المتوقفة في اليمن والممولة من البرنامج وفي مقدمتها مشروع مركز الإنذار المبكر لمعلومات الأعاصير بمحافظتي سقطري والمهرة وأهمية فتح مكتب للأمم المتحدة للبيئة في عدن.

وأشارت المسؤولة الأممية، خلال اللقاء الذي تم في نيروبي الى أن المنظمة تدرك ما تعانيه اليمن وأنها ستعمل على دعمه، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وفي سياق آخر, شارك وزير المياه في لقاء المجموعة العربية في نيروبي المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة.

وأكد شريم خلال اللقاء على التعاون العربي ونجاح المشاريع العربية التي قدمت وضرورة استمرار التعاون والتنسيق في كافة القضايا التي تخدم المصالح المشتركة.

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