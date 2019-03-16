شكرا لقرائتكم خبر عن «العربي للمياه»: الوضع المائي في المنطقة حرج والان نبدء بالتفاصيل
أكد قال الأمين العام للمجلس العربي للمياه الدكتور حسين العطفي، أن الوضع المائي في المنطقة حرج ويحتاج إلى تدابير وشراكات وحلول غير تقليدية لمواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أنه آن الأوان ليتفق العرب على مواجهة هذه التحديات.
وأضاف فى كلمته أمام اجتماع الجمعية العمومية الخامسة للمجلس العربي للمياه بالقاهرة، إن الاجتماع يناقش المشكلات وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بمجال المياه بالمنطقة العربية، وتحديات التنمية المستدامة.
وقال، إن تحديات المياه كبيرة وكثيرة، خاصة في المنطقة العربية، في ضوء تنامي الزيادة السكانية، ووقوع المنطقة العربية في منطقة جافة، وتأثير التغيرات المناخية التي تؤثر على الأمن الغذائي، حيث تستورد الدول العربية ما يزيد على 50% من غذائها من الخارج.
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