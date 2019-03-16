شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكرون» يصف أصحاب «السترات الصفراء» بالمجرمين والان نبدء بالتفاصيل

أعرب رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون عن غضبه بسبب تظاهرات السترات الصفراء اليوم.

وغضب ماكرون من "العنف غير المبرر" بتظاهرات "السترات الصفراء"، ووصفها بتصرفات الـ"مجرمين"، حسب "رويترز".

وأضرم محتجون النار في مصرف ونهبوا متاجر في شارع تسوق شهير في العاصمة الفرنسية باريس مع تجدد أعمال العنف في مظاهرات السترات الصفراء المناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون وإصلاحاته الاقتصادية الموالية لقطاع الأعمال.

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وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه مع تحول المحتجين للعنف مجددا بعد أسابيع من الهدوء النسبي خلال المسيرات وبعد تراجع كبير في أعداد المشاركين في الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع.

والتهمت ألسنة اللهب فرع أحد المصارف الفرنسية قبل وصول رجال الإطفاء للموقع وإنقاذ شخصين من داخل المبنى في حين أصيب 11 شخصا بإصابات طفيفة وفقا لإدارة مكافحة الحرائق.

كما أضرم محتجون النار في متجر راق لحقائب اليد واثنين من أكشاك بيع الصحف في شارع الشانزليزيه كما أشعلوا النار في صناديق القمامة وأشياء أخرى في الشوارع.