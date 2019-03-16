الاحتلال يخطط لبناء 23 ألف وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

في السياسة 17 مارس,2019 نسخة للطباعة

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما استيطانيا واسعا في مدينة القدس المحتلة على أبواب انتخابات الكنيست المقبلة. وأشار المكتب في تقريره الأسبوعي امس، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن عن خطط لبناء 23 ألف وحدة استيطانية جديدة في شرق القدس المحتلة، خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح أن نتنياهو وقع على اتفاق بهذا الخصوص مع وزير المالية، ورئيس بلدية الاحتلال في القدس، وممثلي ما يسمى “دائرة أراضي إسرائيل”، مبينا أن ذلك يؤكد عزم الاحتلال على المضي في مخططاته الاستيطانية والتهويدية في القدس. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تعلن وزارة “البناء والإسكان” الإسرائيلية عن مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، خلال المعركة الانتخابية، علما أن بعضها يقع خارج الكتل الاستيطانية. ويتضمن المخطط تسويق أكثر من 700 وحدة استيطانية في منطقة القدس بعضها خارج ما يسمى “الخط الأخضر”، في “بسغات زئيف” و”راموت”، كما سيتم تسويق نحو 260 وحدة في “ألفي منشيه” و”عمنوئيل” و”آدام” في محافظة قلقيلية. وسيتم بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة “بيت أريه” و”معاليه أفرايم” اللتين تعتبران خارج الكتل الاستيطانية. وكانت “لجنة التخطيط والبناء التابعة لما تسمى بالإدارة المدنية” صادفت على مخططات بناء في المستوطنات يجري بهذه المرحلة تسويقها بعد مصادقة حكومة الاحتلال.

وأوضح المكتب الوطني في تقريره، أن حكومات الاحتلال الإسرائيلي وسلطاتها تتلاعب في وسائل السيطرة على أراضي الفلسطينيين بحجج أمنية مختلفة وتحولها لاحقا إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية وفق ما هو معروف وما جاء كذلك في أحدث تقرير صدر عن جمعية “كيريم نافوت” الاسرائيلية غير الحكومية. وقالت الجمعية الإسرائيلية إن إسرائيل استولت خلال 50 عامًا على 10 آلاف هكتار (100 ألف دونم) من الأراضي الفلسطينية بذرائع أمنية، لكن نصف تلك الأراضي في نهاية المطاف تحولت إلى مستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، حيث يعيش فيها باستثناء القدس 450 ألف مستوطن.