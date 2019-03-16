العراق يفتح أول مقبرة جماعية تضم رفات أيزيديين

في السياسة 17 مارس,2019 نسخة للطباعة

اعتقال 17 داعشيا بالموصل

بغداد ـ وكالات: فتحت السلطات العراقية بالتعاون مع الأمم المتحدة، أول مقبرة جماعية تضم رفات أيزيديين اغتالهم تنظيم “داعش” في منطقة كوجو بشمال العراق، بحضور حائزة نوبل للسلام ناديا مراد. وهذه العملية ترمي إلى “استخراج الرفات المتعلقة بضحايا جرائم داعش” ومعرفة مصير مئات من سكان قرية كوجو في قضاء سنجار، بحسب ما أشارت الأمم المتحدة التي تحقق في عملية “إبادة محتملة”. وطالبت مراد في كلمة خلال المناسبة حكومتي بغداد وإقليم كردستان العراق “بحماية المقابر الجماعية، وتعويض المتضررين، ومحاسبة المتورطين المتسببين بجرائم الإبادة التي تعرض لها الأيزيديون”. وأضافت أن “المصالحة لن تتم مع العشائر العربية في مناطقنا من دون تقديم شيوخها أسماء المتورطين لمحاسبتهم وفق القانون”. وهذه أول عملية لاستخراج الرفات في سنجار، معقل الأقلية الأيزيدية الناطقة بالكردية، بحسب الأمم المتحدة.

وفي العام 2014، قتل التنظيم أعدادا كبيرة من الأيزيديين في سنجار بمحافظة نينوى، وأرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء سبايا. واختطف أكثر من 6400 من الأيزيديين تمكن 3200 منهم من الفرار، وتم إنقاذ البعض منهم، وما زال مصير الآخرين مجهولا. وبحسب الأمم المتحدة، فإن الأدلة تشير إلى أن المئات من سكان كوجو قتلوا بيد التنظيم الارهابي، بينما تم اختطاف أكثر من 700 امرأة وطفل.

ميدانيا، أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى اعتقال 17 داعشيا بينهم سوريان جنوب الموصل. وقال العقيد خليل دريد ان”القوات الامنية نفذت عملية أمنية استباقية لملاحقة فلول عصابات داعش في قضاء الحضر جنوب الموصل أسفرت عن اعتقال 17 داعشيا، بينهم سوريان، بحوزتهم أسلحة ومسدسات كاتمة للصوت”. وأوضح أن “العملية تمت وفق معلومات استخبارية أفادت بتسلل عناصر داعش إلى القضاء، مشيرا إلى أنه تم اقتيادهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقصاء العراقي”. وتشهد مناطق محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية غرب الموصل نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات ضد القوات الامنية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم داعش عسكريا.