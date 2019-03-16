جوايدو يبدأ جولة بفنزويلا ويعد أنصاره بالوصول للقصر الرئاسي

بدأ زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، السبت، من فالنسيا (وسط)، جولة في البلاد، واعدا بأن ينهيها في ميرافلويس في إشارة إلى القصر الرئاسي في كراكاس.

ولا تزال فنزويلا تعيش تحت صدمة انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي شل الحركة في البلاد لمدة أسبوع.

وقال، في مدينة فالانسيا عاصمة ولاية كارابوبو الواقعة على بعد 170 كلم غرب كراكاس، حيث تجمع الآلاف من أنصاره: "حان الوقت لنستعيد فنزويلا خطوة خطوة"، مضيفا: "يعتقدون أن بإمكانهم إسكاتنا وإخافتنا، لكنهم لن يستطيعوا تقسيمنا ولا مجال للعودة إلى الوراء".

وطلب جوايدو من نواب المعارضة الذين يملكون الأغلبية في البرلمان، تنظيم تجمعات في مناطقهم.

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فيما أفادت المعارضة بأن نحو 50 تجمعا أقيمت السبت في 10 من ولايات البلاد الـ23.

وقال جوايدو عبر تويتر "سنضع حدا لاغتصاب السلطة عبر تعبئة المواطنين"، واعدا بـ"أن يكون قريبا جدا في المكتب الرئاسي" من دون أن يحدد تاريخا محددا لذلك.

وتغرق فنزويلا كل يوم أكثر فأكثر في الأزمة السياسية التي بدأت بإعلان جوايدو نفسه رئيسا بالوكالة في تحد لسلطة الرئيس نيكولاس مادورو، وخاصة بسبب انهيار الإنتاج النفطي الذي يؤمن وحده 96% من موارد البلاد.