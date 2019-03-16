رئيس الوزراء الفرنسي: أعمال النهب بباريس من أفعال اللصوص

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، السبت، إن أعمال النهب ليست لها علاقة بالمتظاهرين، لكنها من أعمال اللصوص والمجرمين.

وتوعد فيليب المسؤولين عن أعمال الشغب والحرق في إحدى أكثر ضواحي العاصمة باريس ثراء بـ"عقاب شديد".



وأعرب خلال تفقده جادة الشانزليزيه عن دعمه لشرطة مكافحة الشغب الفرنسية وعناصر الإطفاء الذين يكافحون للسيطرة على اضطراب اندلع وسط مظاهرات السترات الصفراء التي تزامنت مع أعمال التخريب.

وواصل أصحاب السترات الصفراء مظاهراتهم اليوم للأسبوع الـ18 على التوالي المناوئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أشعل المحتجون النار في سيارات ومحلات تجارية، ما أضفى أجواء قاتمة على مدينة النور.





Advertisements

وطالبت الشرطة الفرنسية المتظاهرين بمغادرة جادة الشانزليزيه تمهيدا للمواجهة مع "المخربين".

واشتبك متظاهرون من "السترات الصفراء" مع شرطة مكافحة الشغب بالقرب من قوس النصر، وقاموا بتخريب متاجر فاخرة في احتجاجات، وبدأت أعمال العنف عندما ألقى متظاهرون قنابل دخان وغيرها من الأشياء على عناصر الشرطة في جادة الشانزليزيه، ثم بدأوا بالطرق على نوافذ شاحنة للشرطة.





بدوره، قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير: "خبراء في النهب وإشاعة الفوضى تسللوا وهم ملثمون إلى المظاهرة"، فيما استنكرت عمدة باريس ما وصفته بـ"التصرفات غير المسؤولة" من جانب متظاهري "السترات الصفراء".

وبحسب مشاهد بثها الإعلام حاول محتجون مهاجمة شاحنة للشرطة الفرنسية، في حين أقام آخرون حواجز على الجادة حيث تجمع آلاف من متظاهري "السترات الصفراء" منذ الصباح.

وأوقفت الشرطة الفرنسية 31 شخصا، بعد أن استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، بحسب حصيلة نشرتها في الساعة 10:30 دائرة شرطة باريس.