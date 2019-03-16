انت الان تتابع أب يفقد ابنه 14 عاما.. وصدفة تنقذه من حادث نيوزيلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لم يعِ والد الطفل صياد ميلن، أن ابنه كان إحدى ضحايا حادث المسجدين، إلا بعدما تأكد من ذلك من خلال رؤيته بعينه، متجاهلًا بعض الأحاديث التي حاولت طمأنته على ابنه

عادة ما يكون الأب هو البطل الخارق والنموذج الكامل في نظر أولاده، إلا أن صياد ميلن، وهو أحد أصغر ضحايا حادث المسجدين الإرهابي في نيوزيلندا، استطاع أن يكشف عن وجه آخر في تلك النظرية الخالدة، خاصة بعد أن كانت وفاته مدعاة لفخر والده. لم يتردد ميلن، والد الطفل صياد صاحب الأربعة عشر عامًا، في السماح لعينه أن تبكي رحيل بطله الصغير، والذي كان من بين متلقي رصاص برينتون تارانت، الإرهابي الذي نفذ عمليته الإجرامية، والتي ذهبت بأرواح ما يزيد على 50 شخصًا من المصلين.

وتحدث والد صياد والدموع تملء عينيه حزنًا على مقتل ابنه، عن شجاعة ابنه الذي وصفه بأنه "جندي صغير شجاع"، مات رافعًا هامته في مسجد النور بنيوزيلندا. داوود نبي.. أفغاني افتدى طفلا في حادث نيوزيلندا البطل الصغير كان حريصا على الوجود بصفة مستمرة في المسجد مع والدته وأصدقائه، حيث كان يذهب إليه كل يوم جمعة،

وتحدث والد صياد والدموع تملء عينيه حزنًا على مقتل ابنه، عن شجاعة ابنه الذي وصفه بأنه "جندي صغير شجاع"، مات رافعًا هامته في مسجد النور بنيوزيلندا. داوود نبي.. أفغاني افتدى طفلا في حادث نيوزيلندا البطل الصغير كان حريصا على الوجود بصفة مستمرة في المسجد مع والدته وأصدقائه، حيث كان يذهب إليه كل يوم جمعة، في محاولة للبقاء على اتصال مع أصحابه وأحبائه. وعلى الرغم من أن الشرطة لم تبلغ والده جون ميلن بوفاة صياد، فإنه رآه وهو يخرج محمولًا من المسجد، لتتأكد شكوك الأب بعد دقائق من الكشف عن الحادث الإرهابي وانتشار أخباره على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال لصحيفة نيوزيلاند هيرالد: "لم أسمع رسميا بعد أنه قد مات بالفعل، لكنني أعلم أنه قُتل لأني رأيته". عاش الأب معاناة كبيرة قبل التأكد من الخبر، فالبعض حاول طمأنته من خلال إبلاغه بأن صياد مصاب فقط، ولم يمت ضمن العشرات الذين لقوا مصرعهم على أيدي الإرهابي. وقال ميلن: "قيل لي إن صياد غشي عليه في ساحة المسجد، وهو ينزف من الأجزاء السفلية من جسده". Advertisements بالخرائط.. كيف استعد الإرهابي لهجوم نيوزيلندا؟ وعلى الرغم من أن تلك الكلمات طمأنت -ولو بشكل مؤقت- والد صياد، فإنه سرعان ما حزن لمعرفته بتعلق ابنه بكرة القدم، ومن ثم فإن الإصابة التي تلقاها بقدميه قد تعوقه عن ممارسة النشاط الذي يحبه بشكل كبير. الأب الذي صدق ما قيل له عن مصير ابنه، لم يكن يعلم أن المأساة التي سيمر بها أكبر بكثير من مجرد حرمان ابنه من ممارسة الكرة، حيث كانت الفاجعة هي حرمانه من الحياة. وقال الأب: "أتذكر كل لحظة مرت علينا منذ ولادته، سيبقى هذا مؤلمًا لي طوال حياتي، لقد كان مصيره ظالمًا، لكنه استطاع أن يسمو فوق ذلك كله، ومات وهو شجاع". وأضاف: "إنه قوي جدا.. ومن المؤلم أن أراه يُطلق عليه النار من قبل شخص لم يهتم بأي شخص أو شيء.. أعرف مكانه حاليا.. إنه في سلام". إرهابي نيوزيلندا يمثل أمام المحكمة بتهمة القتل وتابع: "لا تعرف الجالية المسلمة ما يجب القيام به وأين تذهب وماذا يحدث.. يجدون صعوبة بالغة في قبولهم ولكن هناك الكثير من الدعم من أشخاص مختلفين من غير المسلمين.. سوف نمضي قدمًا، فهذا لن يخذلنا بل سيجعلنا أقوى". ولعبت الصدفة دورًا كبيرًا في نجاة ميلن، والذي كان -بحكم عمله- كمشرف مدرسي، ضمن المسؤولين عن رحلة دراسية لمؤسسته التعليمية التي كان يعمل بها، وهو الأمر الذي حال دون أن يكون من بين المتوفين في حادث المسجدين. قتلى ومصابون في هجوم على مسجدين بنيوزيلندا وكان الأب من بين الأشخاص الذين يحرصون على الذهاب إلى المسجد بشكل دوري في كل يوم جمعة، إلا أن ظروف عمله أنقذته من مصير الموت في العملية الإرهابية. وبدا من الواضح، أن المسجد الذي شهد تلك المذبحة لم يكن مجرد مكان للعبادة، بل هو وسيلة لتجميع ولم شمل العديد من المسلمين الذين يعيشون في تلك المنطقة بنيوزيلندا، والذين معظمهم من اللاجئين والراغبين في بناء مستقبل أفضل من كل النواحي في بلاد غير مواطنهم الأصلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أب يفقد ابنه 14 عاما.. وصدفة تنقذه من حادث نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.