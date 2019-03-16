الان تتابع تفريغ بيانات مسجل أصوات قمرة القيادة بالطائرة الإثيوبية بنجاح والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقتين - 11:20 م, 16 مارس 2019 م التعليقات: 0 في عملية لهيئة فرنسية الخليج 365-متابعات قال مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني (بي.إي.إيه)، وهي هيئة فرنسية، اليوم السبت، إن عملية تفريغ بيانات مسجل أصوات قمرة القيادة بالطائرة الإثيوبية، التي تحطمت الأسبوع الماضي، تمت بنجاح.

وذكر المكتب في تغريدة أن محققيه لم يستمعوا إلى التسجيلات

الصوتية الموجودة وأنها نُقلت إلى المحققين الإثيوبيين.

وأضاف أن العمل على الصندوق الأسود الثاني الخاص بتسجيل بيانات

الرحلة سيستأنف غدا الأحد.

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