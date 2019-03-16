الان تتابع الشرطة البريطانية تلقي القبض على شاب أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي دعمه لمجزرة نيوزيلندا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي دعمه لمجزرة نيوزيلندا. أعلنت رئيسة الوزراء في نيوزلندا ارتفاع عدد قتلى الهجوم الدموي على مسجدين إلى 50 قتيلا. ورفعت الحكومة مستوى التهديد الأمني إلى عال.

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