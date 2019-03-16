مقتل4 مدنيين وإصابة 36 آخرين بانفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش فى سوريا

أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء بمقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 36 آخرين بانفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" في منطقة الشولا بريف ديرالزور.
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