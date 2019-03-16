باريس: 45 ألف شخص لتنديد بالتغيرات المناخية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس) شارك نحو 45 ألف شخص اليوم (لسبت) في العاصمة الفرنسية باريس، في ما أطلق عليه «مسيرة القرن» للتنديد بـ«عدم تحرك» الحكومة الفرنسية لمواجهة التغيرات المناخية، بحسب تعداد مستقل لمجموعة من وسائل الإعلام.

شارك نحو 45 ألف شخص اليوم (لسبت) في العاصمة الفرنسية باريس، في ما أطلق عليه «مسيرة القرن» للتنديد بـ«عدم تحرك» الحكومة الفرنسية لمواجهة التغيرات المناخية، بحسب تعداد مستقل لمجموعة من وسائل الإعلام.

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