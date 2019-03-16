شكرا لقرائتكم بالأرقام.. انتهاكات حوثية بالجملة بمنطقة الشقب في تعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تقرير حقوقي أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، ارتكبت 6234 انتهاكا بحق المواطنين في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم جنوبي مدينة تعز الواقعة جنوب غربي اليمن، خلال الفترة من 9 سبتمبر 2015 حتى منتصف مارس 2019م، تنوعت بين القتل والإصابة واتخاذ المختطفين دروعا بشرية أو تعذيبهم، واستهداف الأحياء السكنية بكافة أنواع الأسلحة وزراعة الألغام.

ووثقت لجنة الحقوق الإنسانية والرصد بمنطقة الشقب، في تقريرها، 55 حالة قتل خارج إطار القانون بينها 10 أطفال و8 امرأة، فيما بلغت حالات الإصابة الجسدية 227 حالة تعرض لها السكان المدنيون، بينهم 52 طفلا و52 امرأة.

وأضاف التقرير أن الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، تسببت في مقتل 3 مدنيين، واصابة 11 آخرين بينهم 4 نساء أصبن بإعاقة دائمة.

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ورصدت اللجنة، 31 حالة اختطاف من قبل ميليشيات الحوثي، و4 حالات تعذيب للمختطفين، إضافة إلى تهجير 94 أسرة قسريا، من منازلها في منطقة الشقب، وأجبرت 600 أسرة على النزوح.

وأوضح التقرير أن الأضرار المادية في منازل وممتلكات المواطنين بالمنطقة بلغت 713 حالة، وسقوط 3411 مقذوفا أطلقتها ميليشيات الحوثي على المنطقة تنوعت، بين صواريخ كاتيوشا وقذائف الهون والأر بي جي.

وذكر أنه رصد انتهاكات أخرى ارتكبتها الميليشيات في المنطقة، شملت حصار المرضى، والنهب، وتوقيف العملية التعليمية.

وتحاصر ميليشيات الحوثي منطقة الشقب (عدد سكانها 10 الآف نسمة) التابعة لمديرية "صبر الموادم" جنوب تعز، منذ أربع سنوات، بعد أن قطعت المنفذ الشرقي الوحيد للمنطقة "طريق نقيل الحدة" المؤدي إلى دمنة خدير، في 8 ديسمبر 2015، وهو ما حرمها من دخول المواد الغذائية والصحية، وجعلها تتصدر أولى المناطق من حيث تردي الأوضاع الصحية والمعيشية.