شاب يكسر بيضة على رأس نائب أسترالي بسبب تصريحاته عن حادث نيوزيلندا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press بالفيديو| شاب يكسر بيضة على رأس النائب الاسترالي "أنينج"

أثار تصريح عضو مجلس الشيوخ الأسترالي "فريزر أنينج" غضب وسخط الجميع، بعدما أعلن أن السبب الحقيقي لإراقة الدماء في نيوزيلندا أمس، في الهجوم المسلح على مسجدين، هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إليها.

وفي أثناء تحدث "أنينج" اليوم مع وسائل الإعلام عن الهجوم المسلح على مسجدين والذي راح ضحيته 50 قتيلا و47 مصابا، في مؤتمر عقد بمنطقة "مورابين" بجنوب شرق مدينة "ملبورن" الأسترالية، قام شاب بمفاجأة الجميع وكسر بيضة على رأس "أنينج" خلال كلمته .

وبعد ما فعله الشاب قام "أنينج" بتوجيه اللكمات له، قبل أن يتدخل العاملون في مكان المؤتمر ويفصلوا "أنينج" عن الشاب بعدما وقع على الأرض، حسبما ذكرت إذاعة "نيوزيلندا".

وقال متحدث باسم شرطة "فيكتوريا"، إنهم اعتلقوا الشاب البالغ من العمر17 عاما، بعد الحادث قبل أن يطلقوا سراحه في انتظار نتيجة التحقيقات.

وذكر أنينج، في بيانه أمس، أن المسلمين ربما يكونوا ضحية اليوم، لكن في العادة هم المنفذون، وفي العالم يقتل المسلمون الناس بمستويات عالية باسم دينهم، وأثار تصريح "أنينج" موجة واسعة من الغضب وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون"، أن البرلمان الأسترالي عندما يجتمع الشهر المقبل سيحاسب "أنينج" على بيانه، والذي ربط فيه الهجوم على مسجد "كريست تشيرش" بالهجرة.

وقال "موريسون": أدين وبشدة تصريحات السناتور "أنينج" بشأن الهجوم الإرهابي الشنيع، وربطه بقضايا الهرجة، في هجومه على العقيدة الإسلامية بالتحديد، هذه التعليقات مروعة وقبيحة ولا مكان لها في استراليا، ويجب على "أنينج" أن يخجل من نفسه.

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وقال زعيم المعرضة "بيل شورتن" إن تعليقات السناتور "أنينج" كانت مثيرة للاشمئزاز، وليس له مكان في البرلمان الأسترالي ويجب أن يتعامل معه الناخبون بطريقة أكثر فاعلية، ولا يعتقد أنه يعمل على نفس أفكار البرلمان.

وبعد القبض على الشاب عقب حادثة "البيض"، قام العديد من سكان استراليا بإنشاء صفحة لجمع التبرعات لتغطية تكاليف الرسوم القانونية للشاب، وشراء "مزيد من البيض".

وشهدت مدينة كرايستشيرش هجوما إرهابيا، أُطلق خلاله النار على رواد مسجدين، الأول في شارع دينز، والثاني في شارع لينوود، خلَّف 50 شهيدا، ونحو 47 مصابا.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، إنهم ضبطوا 4 أشخاص من منفذي الهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أن الحادث متطور، ويحاولون كشف ملابساته.

وأكد أنهم عثروا على عبوات ناسفة بعد الهجوم على المصلين داخل المسجد، وتمكنوا من نزع فتيل عدد من الأجهزة المتفجرة المرتجلة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت جون موريسون، أن منفذ الهجوم في نيوزيلندا، إرهابي أسترالي يميني متطرف، حسبما أفادت قناة "العربية".