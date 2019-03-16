حمدالله: هجوم نيوزيلندا الإرهابي يذكرنا بمجزرة الحرم الإبراهيمي

أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمدالله، أنّ "قلوبنا وصلواتنا مع عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي الوحشي والإجرامي الّذي وقع أمس في مسجدين في نيوزيلندا، واستهدف مصلّين آمنين كانوا يمارسون صلواتهم بكلّ خشوع وأمان بينهم فلسطينيون".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "هذا المشهد يذكّرنا بمجزرة الحرم الإبراهيمي الّتي ارتكبها إرهابي إسرائيلي ضدّ المصلّين قبل خمسة وعشرين عامًا".

وكانت قد شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية، أمس الجمعة 15 آذار، هجومًا إرهابيًّا استهدف مسجدي النور ولينوود، في اعتداءٍ دامٍ خلّف 51 قتيلًا، وفقًا لآخر إحصائيات.

بدورها، ذكرت الشرطة النيوزيلاندية "أنّها ألقت القبض على 4 مشتبه بهم على خلفية الهجوم".