انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيناتورا أستراليا على خلفية ادعائه أن برنامج السماح للمسلمين بالهجرة إلى نيوزيلندا هو سبب مذبحة المسجدين، ووصف موقف الأخير بأنه "وقاحة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان ينتقد سيناتورا أستراليا هاجم المسلمين بعد هجوم نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.