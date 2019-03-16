مسؤول عراقي: السيول المائية تحاصر أكبر حقل نفطي في البلاد

لفت عضو لجنة النفط والطاقة بالبرلمان العراقي جمال المحمداوي إلى أن "السيول المائية المتدفقة من هور الحويزة شمالي محافظة البصرة تحاصر حقل مجنون أكبر الحقول النفطية في البلاد"، مشيراً إلى أنه "لطالما حذرنا من خطورة الوضع في حال انهيار سداد هور الحويزة، دون استجابة من الجهات المسؤولة حتى وصل الأمر إلى انهيار السداد".

وأشار إلى أنه "وردتنا معلومات مؤكدة بأن المياه وصلت بمناسيب مرتفعة إلى حقل مجنون، وتحديدا في الآبار رقم 1 و10 و19، ما قد يعرضها للغرق"، مطالباً بـ"توفير جهد هندسي لحماية الحقول النفطية في منطقة مجنون وإعلان حالة الطوارئ في وزارتي النفط والموارد المائية، فضلا عن إيجاد بدائل لتصريف المياه".