لفت عضو لجنة النفط والطاقة بالبرلمان العراقي جمال المحمداوي إلى أن "السيول المائية المتدفقة من هور الحويزة شمالي محافظة البصرة تحاصر حقل مجنون أكبر الحقول النفطية في البلاد"، مشيراً إلى أنه "لطالما حذرنا من خطورة الوضع في حال انهيار سداد هور الحويزة، دون استجابة من الجهات المسؤولة حتى وصل الأمر إلى انهيار السداد".
وأشار إلى أنه "وردتنا معلومات مؤكدة بأن المياه وصلت بمناسيب مرتفعة إلى حقل مجنون، وتحديدا في الآبار رقم 1 و10 و19، ما قد يعرضها للغرق"، مطالباً بـ"توفير جهد هندسي لحماية الحقول النفطية في منطقة مجنون وإعلان حالة الطوارئ في وزارتي النفط والموارد المائية، فضلا عن إيجاد بدائل لتصريف المياه".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عراقي: السيول المائية تحاصر أكبر حقل نفطي في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.