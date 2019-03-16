وزيرة إثيوبية: التحقيق بأسباب تحطم الطائرة في إثيوبيا سيستغرق الكثير من الوقت

أعنلت وزيرة النقل الاثيوبية داغماويت موغيس، أنّ "التحقيق في أسباب تحطّم طائرة "بوينغ 738 ماكس8" في إثيوبيا سيستغرق وقتا كبيرًا".
وأوضحت في مؤتمر صحافي، أنّ "التحقيق يتطلّب تحليلًا دقيقًا ووقتًا كبيرًا للتوصّل إلى نتائج ملموسة".
وكانت قد تحطّمت الطائرة يوم الأحد الماضي، ما أدّى إلى وقوع 157 قتيلًا من 35 جنسية، وهو الحادث الثاني في أقلّ من خمسة أشهر لهذا النوع من الطائرات الّتي باتت ممنوعة من الطيران في كثير من الدول، من بينها الولايات المتحدة الأميركية حيث تصنع.
وأُرسل الصندوقان الأسودان إلى فرنسا حيث يتمّ تحليلهما من مكتب التحقيقات والتحاليل الفرنسي.
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