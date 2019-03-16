أفادت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، بـ"مقتل 4 مدنيين وإصابة 36 آخرين بانفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" في الشولا بريف دير الزور".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 مدنيين وإصابة 36 آخرين بانفجار لغم من مخلفات داعش في الشولا بريف دير الزور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.