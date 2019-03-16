وزير الداخلية الإيطالي: التطرف الوحيد الذي يستدعي التنبه هو الإسلامي

اعتبر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن "التطرف الوحيد الذي يستدعي التنبه هو الإسلامي"، مشيراً إلى أنه "عندما تقول الشرطة والدوائر الخاصة إن أقصى اليمين واليسار يستحقون إدانة أخلاقية، فإن كل حلقة من أعمال العنف المرتبطة بالمتطرفين اليمينيين واليساريين في بلدنا محظورة ومع ذلك، إذا كان هناك تطرف، أؤكد عليه، فإن نصف الأفعال المتطرفة تعتبر إسلامية".
ولفت إلى انه "من المؤكد أنه من الواجب منع واستنكار وتكبيل جميع الهجمات العنيفة المرتبطة بالتطرف أشكال اليمين واليسار المتطرفين أصبحت من الماضي".
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