مسؤول سعودي: الرياض تطالب 12 دولة غربية بالتصدي للعنصرية ضد المسلمين

أعرب رئيس قسم حقوق الإنسان في البعثة الدائمة للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف فهد المطيري عن "قلق السعودية العميق من خطابات عنصرية تصدر رسميا في 12 دولة غربية، عقب مجزرة نيوزيلندا"، مطالبا تلك الدول بإصدار قوانين تحد من العنصرية ضد المسلمين.
وأشار المطيري إلى أن "هناك من يصرح بهذه الخطابات المقيتة في بعض برلمانات هذه الدول، وسط ترحيب بحجة حرية الرأي والتعبير"، لافتاً إلى "اننا نطالب هذه الدول بإصدار قوانين تحد من العنصرية ضد المسلمين"، مؤكداً أن "السعودية كانت قد حذرت مرارا من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات الأخرى على المستوى الوطني، ودعت حكومات إلى اعتماد خطابات وسياسيات متوازنة تسهم في دمج المسلمين في مجتمعات هذه الدول".
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