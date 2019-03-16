افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "المجموعات المسلحة واصلت خرقها لاتفاق وقف التصعيد واستهدف المسلحون المنتشرون بريف حماه الشمالي المتاخم للحدود الإدارية مع إدلب بعدة قذائف صاروخية الأحياء السكنية في مدينة السقيلبية ما أسفر عن مقتل امراة حامل وإصابة 4 آخرين بينهم طفلان بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة، كما استهدف المسلحون بلدة جورين بالقذائف الصاروخية ما أدى إلى وقوع أضرار مادية ورد الجيش على المسلحين باستهداف مواقعهم بالمدفعية الثقيلة في قريتي الحويز والتوينة بالريف الشمالي الغربي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: المجموعات المسلحة واصلت خرقها لاتفاق وقف التصعيد بريف حماه الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.