إبراهيم: تسجيل اسماء طالبي العودة الى سوريا مستمر يومياً وبصورة طبيعية

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في تصريح تلفزيوني، أن الامن العام جاهز لأي مراجعة حول ملف النازحين العائدين الى سوريا، لافتاً إلى أنه "لم نتبلغ بوجود شكاوى عن معاملة سيئة في الداخل السوري"، مشيراً إلى أن "تسجيل اسماء طالبي العودة الى سوريا مستمر يومياً وبصورة طبيعية".

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