النشرة: لقاء بين أنصار الله وحزب الله بحث آخر المستجدات

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن وفداً قيادياً من "حركة أنصار الله"، ضم نائب الأمين العام ماهر عويد واعضاء شورى الحركة"، زار "حزب الله"، وكان في استقبالهم مسؤول الملف الفلسطيني حسن حب الله ونائبه الشيخ عطاالله حمود، حيث جرى البحث في آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وأوضاع المخيمات في لبنان. وأكد الجانبان خيار المقاومة والانتفاضة بكل أشكالها لاستعادة الحق الفلسطيني وتحرير الأرض والأسرى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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