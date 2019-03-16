الحراك المدني العكاري عرض شؤونا إنمائية مع قاطيشا والمرعبي وسلمهما نسختين عن مشروع الشاطئ البحري

أعلن "الحراك المدني العكاري" إنه "في إطار جولته على نواب عكار "لمتابعة شؤون إنمائية وتسليم نسخ عن مشروع الشاطئ البحري الذي أعده الحراك"، زار وفد منه اليوم، النائب وهبة قاطيشا في دارته في بلدة شدرا العكارية، "حيث كان بحث بكل الشؤون الوطنية العامة والإنمائية التي تهم عكار ومنها: مشروع مطار الشهيد رينيه معوض - القليعات والشاطئ العكاري في بلدة الشيخ زناد".

وأشار إلى أن "البحث جرى أيضا في موضوع بطاقات الشؤون الاجتماعية والغبن اللاحق بمن يستحقها فعلا من المواطنين، وسبل تنظيم بطاقات الشؤون لضمان وصولها لأصحاب الحق، بالإضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بوزارتي العمل والتنمية الإدارية".

وبعد تسلم قاطيشا نسخة عن مشروع الشاطئ العكاري، الذي أعده مهندسو الحراك، بالتعاون مع نقابة المهندسين في طرابلس، نقل عنه الحراك أنه أثنى على "هذا المشروع الحيوي لعكار، وكذلك على عمل الحراك ومطالبه"، واعتبر أن "هذه المطالب تخص جميع أبناء عكار، وأن هذا المشروع لو أبصر النور فعلا، سيعود بالخير على عكار، بالتوازي مع مطار الرئيس معوض"، واعدا أعضاء الوفد "سأنقل مشروعكم إلى قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ووزراء القوات في الحكومة".

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من جهتهم، أثنى أعضاء الوفد على "متابعة قاطيشا لمشروع معمل فرز النفايات في سرار"، واستغرب قاطيشا "توقف العمل به لغاية الآن، رغم إجرائه العديد من الاتصالات"، واعدا ب"متابعة الأمر مجددا".

كذلك التقى لوفد الحراك النائب طارق المرعبي في مطعم "الديوان"، حيث سلمه "نسخة عن مشروع الشاطئ البحري، وكان شرح من المهندس زكريا الزعبي حول تفاصيل المشروع من كافة النواحي القانونية والعمرانية".

ونوه المرعبي ب"هذا المشروع"، واعدا ب"متابعته حتى النهاية، بالتنسيق مع الحراك والمراجع المختصة"، آملا أن "يتم التعاون مع جميع نواب عكار لتحقيقه، والعمل معا لإنماء عكار".