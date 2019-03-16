الطقس غداً غائم جزئياً مع تساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في لبنان الأحد غائم جزئيًا مع تساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق كما يتكوّن الضباب على المرتفعات، ويتحسن الطقس تدريجياً ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع بداية ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، محذرة من تكون الجليد ليلاً على الطرقات الجبلية فوق ال١٤٠٠متر.

أما الإثنين، فغائم جزئيّاً الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال دون تعديل يذكر على السّاحل، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

والثلاثاء غائم جزئيّاً الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.