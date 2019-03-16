علمت "النشرة" أن "المكتب السياحي اللبناني في باريس والواقع على بعد أمتار من قصر الايليزيه تعرض للكسر والتحطيم خلال أعمال الشغب التي سادت أثناء مظاهرات السترات الصفراء هذا السبت حيث توجّه السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان ومدير المكتب سيرج عقل لمعاينة الأضرار وتفقّد المكان والحؤول دون العبث بمحتوياته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الاعتداء على مكتب سياحي لبناني بباريس خلال احتجاجات السترات الصفراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.