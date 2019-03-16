الدفاع المدني: سحب مياه من داخل عدد من المحلات التجارية في جل البحر بصور

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن "عناصر من الدفاع المدني عملوا على سحب المياه من داخل عدد من المحلات التجارية التي غمرتها المياه من جراء العاصفة في جل البحر-صور، كما وعملوا على تسهيل حركة المرور بالتعاون مع اتحاد بلديات صور.

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