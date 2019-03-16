فوز نعمة الله أبي نصر برئاسة الرابطة المارونية ومطانيوس الحلبي بنيابة الرئيس

فاز النائب السابق نعمة الله أبي نصر برئاسة الرابطة المارونية، فيما فاز مطانيوس الحلبي بمنصب نائب الرئيس.

أمّا أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة الفائزين، فهم: سيلفي ادوار داغر فضل الله مع 409 أصوات، ساندريلا سمير أبو فياض صقر مع 399 صوتًا، ندى عصام عبد الساتر أبو سمرا مع 392 صوتًا، جورج ابراهيم الحاج مع 388 صوتًا، دوري جهاد صقر مع 379 صوتًا، كريم هنري طربيه مع 377 صوتًا، طوني رامح منعم مع 371 صوتًا، ابراهيم سجعان جبور مع 369 صوتًا، عبده رومانوس جرجس مع 367 صوتًا، نبيل أنطوان كرم مع 366 صوتًا، ريشار روحانا فغالي مع 365 صوتًا، جوزف الياس نعمه مع 354 صوتًا، جوزف اميل كريكر مع 351 صوتًا، مسعد قبلان فارس مع 340 صوتًا وريمون نقولا عازار مع 339 صوتًا.