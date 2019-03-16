رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، أنّه "لا يمكن إعادة النازحين السوريين من دون التكلّم مع الدولة السورية الّتي لديها السلطة على الأرض".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّنا دَعَونا للتنبّه من الأجندات السياسية الّتي تحول دون عودة النازحين، والّتي تحول إلى ترسيخ بقائهم حيث هم. هذه الأمور نرفضها ولن نقبل بها"، مركّزًا على أنّ "هناك كلامًا تخويفيًّا لإعاقة هذه العودة الّتي سوف تتكاثر مع الوقت، حتّى عودة جميع النازحين إلى بلدهم".
وأكّد أبي خليل، أنّ "هذا الكلام التخويفي من شأنه إعاقة هذه العودة، لأجندات بمعظمها خارجية".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي خليل: هناك كلام تخويفي من شأنه إعاقة عودة النازحين لأجندات بمعظمها خارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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