جدل بشأن ضم سنة الامتياز لخدمة الأطباء.. و"النقابة": نريد خطابًا واضحًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو نقابة الأطباء، إن النقابة تلقت شكاوى من أطباء التكليف بعدد من المحافظات تفيد برفض جهات العمل ضم سنة الامتياز لمدة خدمتهم بدعوى أن قانون الخدمة المدنية قد خلا من أي نص يلزمهم بذلك.

وأوضح أن النقابة أرسلت خطابًا لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمذكرة قانونية، تطلب إصدار كتاب دوري من الجهاز يفيد بأحقية الأطباء في ضم سنة الامتياز، كما كان يتم طوال الأعوام السابقة.

وردّ رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بخطاب يفيد بأنه لا يجوز النظر في ضم مدة الامتياز للأطباء المعينين بعد العمل بقانون الخدمة المدنية، نظرا لخلو القانون من نص ينظم ضم مدد الخبرة العملية أو العلمية.

وأوضح "الطاهر" أن النقابة خاطبت رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بمذكرة قانونية توضح أحقية الأطباء في ضم سنة الامتياز، وطلبت إصدار فتوى من الجهاز تفيد باستمرار العمل بنظام ضم سنة الامتياز لسنوات خدمة الأطباء، وذلك أسوة بما تم من احتساب علاوات الأطباء الدورية طبقا لقانون 47 وليس طبقا لقانون الخدمة المدنية على الرغم من أن ذلك قد تسبب في إلحاق الضرر بالأطباء بسبب تدنى قيمة العلاوة بالقانون رقم 47.

ولم يرد لنقابة الأطباء أي رد من رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، بحسب عضو نقابة الأطباء.

يأتي هذا في الوقت الذي نفى الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزيرة الصحة والسكان لقطاع الطب العلاجي، ما تردد عدم ضم سنة الامتياز لسنوات خبرة أعضاء المهن الطبية، مؤكدًا أن سنة "الامتياز" يتم ضمها بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة.

Advertisements

وأوضح "القاصد" أنه وفقا لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبما هو وارد باللائحة التنفيذية بقانون الخدمة المدنية، فإنه يتم ضم سنة الامتياز لأعضاء المهن الطبية "أطباء بشريين، وأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، وإخصائي التمريض"، بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة.

لكن عضو نقابة الأطباء لفت إلى أن تصريح "القاصد" لم يتضمن نشر القرار الرسمي الذي يفيد بذلك، مطالبًا بأنه إذا كانت هناك قرارات جديدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفيد بحق الأطباء في ضم سنة الامتياز نرجو من المسئولين نشرها وإفادة النقابة بصورة منها.

وأوضح "الطاهر" أن الدرجات المالية للأطباء تكون درجات ثابتة منذ تكليفهم ولكن الفرق الوحيد أنها تكون ثابتة على ديوان عام الوزارة لمدة سنتين، ثم بعد ذلك توزع على المحافظات المختلفة، وذلك نظرا لطبيعة العمل بالتكليف الذى يتطلب تعديل التكليف ثم الحصول على درجة طبيب مقيم، كما أن ضم سنة الامتياز خلال السنوات السابقة كان يتم بمجرد استلام التكليف وليس بعد سنتين، وبالتالي فمن غير المنطقي أن يصدر قرار بتأجيل ضم سنة الامتياز لمدة سنتين، إن كان صدر بالفعل.

وثمّن عضو نقابة الأطباء جهود المسئولين بوزارة الصحة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذين يسعون لاتخاذ قرارات لحل للمشكلة، وتطلب سرعة اتخاذ ما يلزم نحو إعلان قرار واضح يفيد بضم سنة الامتياز فور استلام الأطباء بحركة التكليف مثل جميع السنوات السابقة.