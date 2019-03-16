هبوط اضطراري لطائرة كينية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة مضيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، هبوطًا اضطراريًا لطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية، أثناء رحلتها من نيروبي إلى أمستردام بهولندا؛ لإنقاذ حياة مضيفة جوية تعرضت لوعكة صحية مفاجأ خلال رحلة الطائرة إلى وجهتها.

وقالت مصادر بالمطار، إن برج المراقبة الجوية تلقى إخطارًا من قائد الطائرة الكينية يطلب الهبوط بمطار القاهرة، وذلك لتعرض إحدى مضيفات الطائرة لوعكة صحية شديدة الخطورة، تم السماح له بالهبوط وإحضار طبيب الحجر الصحي، لتقديم الإسعافات للمضيفة الجوية.

وأعطى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، توجيهاته بسرعة نقل المضيفة لمستشفى مصر للطيران، وتقديم كافة الخدمات الطبية لها حيث تم اجراء عملية عاجلة بالمستشفى وإنقاذ حياة المضيفة.

كما وجه الوزير بتحمل الوزارة مصاريف العملية والعلاج وذلك في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط مصر وكينيا.