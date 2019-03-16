بوريطة: المغرب قرر عدم التدخل في التطورات الداخلية بالجزائر ولن نعلق عليها

من جديد، عبرت الحكومة المغربية اليوم عن رفضها التعليق على الوضع الداخلي بالجزائر، بالرغم من التطورات المتسارعة التي تعرفها الجارة، وصدور مواقف رسمية لعدد من الدول الغربية.

وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن “المملكة المغربية قررت اتخاذ موقف بعدم التدخل في التطورات الأخيرة بالجزائر وعدم إصدار أي تعليق حول الموضوع”.

وأضاف الوزير اليوم السبت، في تصريح لوكالة فرانس بريس الدولية، “ليس للمغرب أن يتدخل في التطورات الداخلية التي تعرفها الجزائر، ولا أن يعلق عليها بأي شكل من الأشكال”.

وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جدد الخميس الماضي، وللأسبوع التالي على التوالي، الجواب على سؤالي صحفي حول موقف المغرب مما يجري، واكتفى بالقول، “جوابي عن السؤال هو: أرفض الجواب على السؤال”.