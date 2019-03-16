مراهق يرشق سيناتور أسترالي بالبيض الفاسد لدفاعه عن سفاح نيوزيلاندا -فيديو

تعرض السيناتور الأسترالي Fraser Anning لموقف صادم، أثناء حديثه لقناة تلفزيونية محلية في العاصمة كانبيرا، اليوم السبت، حيث قام مراهق أسترالي، بضرب رأسه ببيضة فاسدة، مما جعل السيناتور يدخل مع المراهق في ضرب ولكم متبادل

وجاء ذلك بعد أن كرر السيناتور الأسترالي تصريحات سابقة أدلى بها أمس ضد المسلمين في نيوزيلندا، وتلاها ببيان برر فيه المجزرة التي ارتكبها مواطن له أمس الجمعة في مسجدين بنيوزيلندا، ودافع عنه.

وقالت وسائل إعلام أسترالية إن ما حدث كان ردة فعل غاضبة من المراهق، قابلتها ردة فعل مبالغ فيها من السيناتور الذي سبق وألقى اللوم على المسلمين المهاجرين، في كلام اعتبره رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون كلاماً مقززاً.

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ومما قاله السيناتور سابقاً: “السبب الحقيقي لإراقة الدماء في نيوزيلندا اليوم هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إلى نيوزيلندا بالأصل.. لنكن واضحين، ربما يكون المسلمون ضحية اليوم في العادة هم المنفذون..” بحسب رأيه الذي لم يلق استحساناً من أحد في أستراليا وخارجها.

أما ضربه للمراهق، فيعتقد بحسب ما نقلته “العربية.نت” عن صحف أسترالية، بأنه سيجلب عليه الكثير من المتاعب السياسية والانتخابية في أستراليا.