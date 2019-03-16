المجموعة الثالثة – مازيمبي وقسنطينة يبلغان دور الربع والنادي الإفريقي التونسي يغادر

تأهل فريقا مازيمبي الكونغولي وشباب قسنطينة الجزائري، السبت، إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عن المجموعة الثالثة. وتغلب مازيمبي على ضيفه شباب قسنطينة بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة للبطولة القارية. أحرز الهدفين، جاكسون موليكا من ضربة جزاء وتريسور مبوتو مابي في الدقيقتين 15 و68 من زمن المباراة. Advertisements وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلب الإفريقي التونسي على ضيفه الإسماعيلي المصري بهدف دون رد. أحرز هدف اللقاء الوحيد، غازي العيادي من ضربة جزاء في الدقيقة 75 من زمن المباراة. بذلك، تصدر مازيمبي المجموعة برصيد 11 نقطة، وقسنطينة الثاني برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الإفريقي الذي ودع البطولة رفقة الإسماعيلي الرابع برصيد نقطتين. –

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