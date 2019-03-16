عصبة الأبطال – الوداد يكتفي بالتعادل السلبي في الشوط الأول وأخبار سعيدة قادمة من نيجيريا

اكتفى فريق الوداد البيضاوي بالتعادل السلبي، أمام ضيفه ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية.

ووسط أجواء جماهيرية رهيبة من أنصار الفريق الأحمر، سلط الوداد البيضاوي ضغطا رهيبا منذ بداية اللقاء وفرض أسلوب لعبه على ضيفه الجنوب إفريقي، غير أنه لم يستطع ترجمة الفرص الخطيرة التي أتيحت له في الدقيقة 10 إلى هدف السبق.

الفريق الحنوب إفريقي، اعتمد على الكرات المضادة، وبدأ يدخل بخطوات حثيثة في المباراة، وشكل تهديدا خطيرا في الدقيقة 25 على مرمى الحارس التاغناوتي، غير أن تسديدة مهاجمه جانبت المرمى.

محمد الناهيري، وجد نفسه أمام الشباك الفارغة، في الدقيقة 29 بعد خطأ فادح من الحارس دينيس أونيونغو، غير أنه لم يفلح في تحويلها إلى هدف، كما اتيجحت فرصة مماثلة للحداد في الدقيقة 43، لكنه فشل في إسكانها الشباك، لينتهي النصف الأول بالتعادل بدون أهداف.

وفي المباراة الأخرى، عن نفس المجموعة، والتي تجمع بين لوبي ستارز النيجيري، وأسيك ميموزا الإفواري، فقد انتهى النصف الأول فيها أيضا بهزيمة هذا الأخير بهدفين دون رد، وهي النتيجة التي تصب في صالح الفريق المغربي.