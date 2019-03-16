المعارك تتباطأ في آخر معاقل داعش بسورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهد الجيب الأخير لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في بلدة الباغوز، شرقيّ سورية، اشتباكات متقطعة، اليوم، السبت، مع "قوّات سورية الديموقراطية" (قسد)، غداة قيام "داعش" بشن ثلاث هجمات انتحارية استهدفت تجمعات للخارجين من هذا الجيب.

وتحاول "قسد"، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، كسر دفاعات مقاتلي "داعش"، الذين رغم القصف والغارات ما زالوا يشنّون هجمات انتحارية ويتشبثون بالقتال حتى الرمق الأخير.

وقال المتحدث باسم حملة "قسد" في منطقة دير الزور، عدنان عفرين، اليوم، السبت، لوكالة فرانس برس "اندلعت اشتباكات أمس (الجمعة) وما زالت مستمرة حتى الآن".

ومن موقع تابع لـ"قسد" داخل بلدة الباغوز، شاهد فريق وكالة فرانس برس صباح السبت دخانًا يتصاعد من الجيب المحاصر، كما كان من الممكن سماع أصوات قصف مدفعي متقطع، وشهدت أجواء المنطقة تحليقا كثيفا لطائرات التحالف.

وفي الأيام الأخيرة، تراجعت حدة المعارك والضربات الجوية تدريجيًا وباتت متقطعة بعد أن كانت عنيفة ومكثفة في بداية الأسبوع، وفق ما أفاد فريق فرانس برس.

وأضاف عفرين "في أحد المحاور، تراجعت وتيرة الاشتباكات قليلًا لتسهيل الخروج المحتمل للمستسلمين من مقاتلي التنظيم وعائلاتهم".

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وتستهدف "قسد" وطائرات التحالف مواقع التنظيم ليلًا، فيما تخفف وتيرة قصفها خلال ساعات النهار. ويهدف هذا التكتيك إلى دفع مقاتلي التنظيم لتسليم أنفسهم ودفع المدنيين للخروج، بحسب "قسد".

وأشار عفرين إلى عدم وجود أي "مؤشرات للاستسلام" السبت، موضحًا أنه "في حال وجود أشخاص يريدون الاستسلام سيتوقف مرة أخرى العمل العسكري".

وشنّ "داعش" الجمعة ثلاث هجمات انتحارية متزامنة استهدفت تجمعات للخارجين من الباغوز، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص منهم على الأقل وإصابة ثلاثة من مقاتلي "قسد".

وهذه المرة الأولى الذي يستهدف فيها التنظيم تجمعات للخارجين من جيبه المحاصر بعدما كان شنّ الأربعاء هجومين مضادين تخللهما ثماني هجمات انتحارية ضد مواقع لـ"قسد".

وغالبًا ما يعتمد "داعش" على الهجمات الانتحارية والمفخخات لإعاقة تقدم خصومه وإيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية، في كل مرة يحاصر فيها داخل معاقله.