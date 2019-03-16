ريال مدريد يحقق الفوز الأول تحت قيادة زيدان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق ريال مدريد الفوز في باكورة مبارياته تحت قيادة المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، على سيلتا فيغو بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ28 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا ريال مدريد كل من اللاعبين إيسكو وغاريث بيل.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 54 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 25 نقطة وهو يحتل المركز الثامن عشر.

مجريات المباراة:

شهدت بداية المباراة، تعرض دافيد خوانكا لاعب سيلتا فيغو، لإصابة في العضلة الضامة، ليضطر المدرب إيسكريبا إلى الدفع بويسلي هويدت بدلا منه في الدقيقة 5.

وأول تهديد في المباراة، كان لصالح ريال مدريد، حيث اخترق مارسيلو من الجبهة اليسرى، ومرر الكرة إلى إيسكو الذي سدد لكن تسديدته اصطدمت بدفاع سيلتا فيغو لتتحول إلى ركلة ركنية في الدقيقة 9.

وجاء الرد سريعًا من سيلتا فيغو، حيث انطلق غوميز مهاجم الفريق وسدد كرة قوية، لكنها مرت أعلى مرمى الحارس نافاس في الدقيقة 10.

وواصل غوميز تهديد مرمى الميرنغي، بتسديدة رأسية قوية، تألق كيلور نافاس في التصدي لها في الدقيقة 14.

وحاول توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، التسديد من على بُعد 40 ياردة، ومرت الكرة أعلى مرمى الحارس بلانكو في الدقيقة 26.

وحرمت العارضة، ريال مدريد من تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة 30، حيث سدد الويلزي غاريث بيل الكرة بقوة، مستغلا ارتدادها بعد محاولة زميله كريم بنزيمة التسديد من ركلة مزدوجة.

وتألق فاران، مدافع ريال مدريد، في التصدي لتسديدة لسفيان بوفال، لاعب سيلتا فيجو في الدقيقة 34، قبل أن تصل إلى مرمى نافاس.

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ولجأ مارسيلو، لاعب ريال مدريد، إلى حل التسديد من الجبهة اليسرى، لكن الحارس بلانكو تصدى لها وحول الكرة إلى ركنية، في الدقيقة 35.

وسجل كريم بنزيمة هدفا في الدقيقة 45، بصناعة من الويلزي غاريث بيل، لكن حكم المباراة ألغاه بسبب تدخل بيل العنيف على مدافع سيلتا فيغو فاسكيز، وأشهر البطاقة الصفراء في وجهه.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل ريال مدريد استحواذه على الكرة ومحاولاته نحو تسجيل هدفه الأول، وجاء أول تهديد صريح للميرنغي من كريم بنزيمة الذي سدد كرة مرت بجانب مرمى سيلتا فيغو في الدقيقة 53.

وسجل لوكا مودريتش، هدفا في الدقيقة 54 من المباراة، بتسديدة من حدود منطقة الجزاء، لكن ألغاه حكم اللقاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

واقتنص إيسكو، الهدف الأول لريال مدريد، في الدقيقة 63، حيث استقبل عرضية في منطقة الجزاء من زميله كريم بنزيمة، ليُسكنها في الشباك بسهولة.

وقرر زيدان، إجراء أول تغييراته، بإشراك داني سيبايوس بدلا من إيسكو، ثم فيدي فالفيردي بدلا من لوكا مودريتش، وأخيرًا ماريانو دياز بدلا من بنزيمة.

وعلى الجانب الآخر، دفع إيسكريبا، مدرب سيلتا فيغو يولسجار بدلا من بوفال، وفران بلترال بدلا من أوكاي.

وتألق الحارس بلانكو في التصدي لتسديدة خطيرة من غاريث بيل، لاعب ريال مدريد، في الدقيقة 67، حيث فقد الويلزي توازنه أثناء التسديد وتصدى بلانكو للكرة بقدمه.

ونجح بيل في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 77، حيث انطلق مارسيلو على الجبهة اليسرى وأرسل تمريرة في العمق إلى الويلزي الذي سددها بقوة أقصى يمين الحارس بلانكو.

واستمرت محاولات الميرنغي من أجل توسيع الفارق بالهدف الثالث، وانطلق أسينسيو على الجبهة اليمنى وسدد كرة، علت مرمى سيلتا فيغو في الدقيقة 79.