انت الان تتابع تفاصيل خبر انطلاق "الأسد الأفريقي".. أكبر مناورة مغربية أمريكية مشتركة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 08:42 مساءً - انطلقت مناورات "الأسد الأفريقي" المشتركة بين القوات المغربية والأمريكية، اليوم السبت، في نسختها الـ16، وتستمر حتى 7 أبريل المقبل، بحسب بيان للجيش المغربي.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة أنباء المغرب الرسمية، تجرى المناورات العسكرية في 5 مدن مغربية هي أغادير، وتفنيت وبنجرير (وسط)، وطانطان وطاطا (جنوب)، بمشاركة آلاف العسكريين وعدد كبير من المعدات.

وإلى جانب المغرب والولايات المتحدة تشارك في المناورات 5 دول تمثل أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، هي: كندا وإسبانيا وبريطانيا والسنغال وتونس، بحسب المصدر ذاته.

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وتعتبر "أفريكان ليون" (الأسد الأفريقي) أكبر تدريبات عسكرية مغربية أمريكية مشتركة تقام سنوياً.

ولفت البيان إلى أن من بين أهداف المناورات "المصادقة على مفاهيم استخدام القوات البرية، وتعزيز العمل المشترك لوسائل وأنظمة القيادة الجوية البرية المعتمدة في البلدين (المغرب والولايات المتحدة)، فضلاً عن تدريب المكون الجوي على عمليات المقاتلات الجوية وعملية التزود بالوقود جواً، وكذلك القيام بأنشطة ذات طابع إنساني".

كما تسعى المناورات إلى "تعزيز مستوى التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المكونات العسكرية من أجل تمكينها من بلوغ قدراتها التشغيلية الكاملة"، بحسب المصدر ذاته.

وأشار البيان إلى أن التدريب يشمل أيضاً "التكوين (تدريبات نظرية) في أنشطة القيادة، والتدريبات على عمليات مكافحة التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى تدريبات برية وجوية".