انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة شاهدة مغربية على فضائح برلسكوني "بطريقة غامضة" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 08:42 مساءً - أظهرت التحقيقات الأولية التي تجريها السلطات الإيطالية، أن أحد أهم الشهود في قضايا فساد رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني الموديل المغربية الأصل إيمان فاضل، توفيت نتيجة تسممها بمزيج من المواد المشعة.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن من بين تلك المواد المشعة عُثر على مادة "كوبالت"، وهي المادة نفسها التي قتلت ضابط المخابرات الروسي السابق ألكسندر ليتفينينكو في لندن عام 2006.

وتوفيت فاضل (33 عاماً)، في 1 مارس الجاري، بعد قضائها نحو شهر في مستشفى إيطالي دون أن يتمكن الأطباء من تحديد سبب مرضها، لكنهم رجحوا فرضية تسميمها، وهي الفرضية ذاتها التي تحدثت عنها "فاضل" أيضاً.

وبناء على هذه الشبهات، فتحت السلطات تحقيقاً في ملابسات وفاة المرأة التي أدلت بشهادتها أمام القضاء عام 2012 في أثناء محاكمة برلسكوني بتهم تضمنت ممارسة الجنس مع قاصرات مقابل المال، بحسب صحيفة "لا ستامبا" المحلية.

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وكشفت الموديل حينها عن كثير من التفاصيل المتعلقة بالحفلات التي نظمها برلسكوني في منازل فاخرة تابعة له، وشارك فيها نساء قدَّمن خدمات جنسية للضيوف مقابل المال.

وفي عام 2013، حُكم على برلسكوني في هذه القضية بالسجن سبع سنوات، لكن بعد مرور عام تمكن المحامون من إلغاء الحكم، إلا أن المدعي العام بدأ تحقيقاً جديداً، وسط اتهامات موجَّهة إلى برلسكوني برشوة الشهود الرئيسيين.

وكان يُفترض أن تدلي "فاضل" بشهادة حول حقيقة دفع برلسكوني مبالغ كبيرة لشراء صمت الفتيات اللواتي كنّ يعملن في حفلاته المجانية بمنزله، فوفقاً للمحققين فقد أنفق رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق 10 ملايين يورو لهذا الغرض.

يشار إلى أن برلسكوني ترأس الحكومة الإيطالية 3 مرات في الأعوام (1994-1995) و(2001-2006) و(2008-2011)، حتى أخرجته الفضائح من منصبه.