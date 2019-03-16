بوتين يدعو البشير لحضور أول قمة بين روسيا وأفريقيا

تلقى الرئيس السوداني، عمر البشير، السبت، دعوة رسمية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية الأولى المنتظر عقدها في موسكو أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفقا للعين الإخبارية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن خلال اجتماع موسع لدول مجموعة الـ"بريكس" في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا يوليو/تموز الماضي، عن عقد قمة روسيا-أفريقيا بمشاركة رؤساء الدول الأفريقية، والتي تسبقها لقاءات لرجال الأعمال والخبراء والشخصيات الاجتماعية البارزة.

ووصل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف إلى العاصمة السودانية ليل الجمعة؛ لتسليم البشير رسالة من بوتين، وذلك بالتزامن مع زيارة وفد رفيع من الكونجرس الأمريكي حط رحاله بالخرطوم في ساعة متقاربة.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة السودانية، فإن البشير أكد، خلال لقائه المبعوث الروسي، حرص بلاده على تعزيز علاقاته الثنائية وتطوير التعاون مع روسيا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين في المجالات كافة.

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بدوره، أوضح المبعوث الروسي أن اللقاء تناول القضايا الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالحوار السياسي وتنسيق المواقف في القضايا الدولية.

وأعرب عن تقديره للثقة المتبادلة بين موسكو والخرطوم في القضايا ذات الاهتمام المشترك دوليا وأفريقيا وشرق أوسطيا، قائلاً: "نقدر الموقف السوداني المتزن والموضوعي في هذا الشأن".

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا بحث سبل تطوير التعاون في المجال الاقتصادي والتدريب بين روسيا والسودان، مؤكدا أنه سيلتقي خلال الزيارة عددا من الوزراء والمسؤولين بالدولة.