النائب العام بمصر يأمر بالتحقيق في وفاة مصريين بحادث نيوزيلندا الإرهابي

أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، قرارًا بإجراء تحقيق قضائي في الحادث الإرهابي، الذي وقع أمس الجمعة، بدولة نيوزيلندا، ونتج عنه وفاة بعض المواطنين مصريين.

وأمر النائب العام في بيان له، إدارة التعاون الدولي بإعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة، لإرسالها إلى السطات القضائية المختصة بدولة نيوزيلندا، لموافاتنا بصورة رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعة وتقارير الطب الشرعي، وبيان بشأن ظروف وملابسات الواقعة، وتفريغ التسجيلات وكاميرات المراقبة بمكان الحادث، وكافة ما اتخذ من إجراءات في هذا الخصوص.

أعلنت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، السبت، أسماء أربعة من الشهداء المصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر، إنه استمرارا للتواصل مع السفير المصري طارق الوسيمي أكد أن السفارة المصرية تواصلت مع أهالي الضحايا وتمثلت الأسماء المؤكدة حتى الآن في أربعة شهداء.

وأسماء الضحايا هم (الشهيد منير سليمان 68 عامًا، الشهيد أحمد جمال الدين 68 عامًا، الشهيد أشرف المرسي، الشهيد أشرف المصري).

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وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمرار متابعة الوزارة للحادث الإرهابي في نيوزيلندا، والتنسيق مع القنصلية المصرية هناك.

وأوضحت الوزارة أن "شرطة نيوزيلندا تقوم بعملية تحديد هوية ضحايا الكوارث، كما لم تدل حاليا بأي معلومات نهائية عن جنسيات المتوفين".

ومثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عاماً) منفّذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش، السبت أمام محكمة وجّهت إليه تهمة القتل.

ولم يتقدّم بطلب للإفراج عنه بكفالة وسيظلّ في السجن حتى مثوله مجدداً أمام المحكمة في 5 أبريل.

وتعهّدت رئيسة الوزراء النيوزيلنديّة السبت تشديد قوانين حمل الأسلحة غداة الاعتداء الدام.