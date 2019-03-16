شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة الألبانية تطالب باستقالة الحكومة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تيرانا) تظاهر الآلاف من أنصار المعارضة الألبانية، اليوم (السبت)، ضد حكومة البلاد التي يتهمونها بالفساد وبصلتها بالجريمة المنظمة. وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، أن الآلاف من مؤيدي الحزب الديمقراطي المعارض، تجمعوا اليوم أمام مكتب رئيس الوزراء الاشتراكي إيدي راما للمطالبة باستقالته.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة الألبانية تطالب باستقالة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.