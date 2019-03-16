شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: ميليشيا الحوثي أجهضت مشاورات السلام اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

ال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الإعلام معمر الإرياني إن ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، أجهضت كل جولات الحوار التي رعتها الأمم المتحدة، بدءاً من جنيف ومرورًا بمشاورات الكويت وحتى الاتفاق في ستوكهولم.

وأشار الوزير اليمني، خلال لقاءه في عمّان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، وعضو مجلس النواب الأردني خميس عطية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والوزراء السابقين والإعلاميين، إلى أن الميليشيا الحوثية لا تؤمن بالسلام وليس لها عهد ولا ميثاق.

وأكد الإرياني وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المجتمع الدولي فشل في الضغط على ميليشيا الحوثي الإنقلابية للمضي خطوة واحدة للأمام لتنفيذ بنود اتفاق استكهولم منذ ثلاثة اشهر على إعلانه.