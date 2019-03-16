شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل فلسطينيين من مخيم جنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جنين) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (السبت)، شابين فلسطينيين من مخيم جنين واستولت على مركبتهما الخاصة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (السبت)، شابين فلسطينيين من مخيم جنين واستولت على مركبتهما الخاصة. وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان في جنين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين على حاجز عسكري نصبته في شارع شرق جنين واستولت على مركبتهما الخاصة.



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