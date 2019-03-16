شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يهددون باستهداف الرياض وأبوظبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (صنعاء) أعلن المتمردون الحوثيون اليوم (السبت)، أنهم قد يشنون هجمات ضد عاصمتي أعلن المتمردون الحوثيون اليوم (السبت)، أنهم قد يشنون هجمات ضد عاصمتي السعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفاً عسكرياً لدعم الحكومة الشرعية في اليمن. وتزامن هذا التهديد مع محاولات للأمم المتحدة لانقاذ اتفاق هدنة في اليمن، ينظر إليه على أنه أساسي للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة هناك منذ أربعة اعوام. وسبق أن استهدف الحوثيون المدعومون من إيران بلدات ودمن سعودية بصواريخ بالستية.



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