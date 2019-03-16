شكرا لقرائتكم خبر عن كيف رد «شاب أسترالي» على تصريحات «معادية للإسلام» أطلقها سناتور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (ملبورن)

باغت شاب أسترالي السناتور عن مقاطعة كوينزلاند (شمال شرق استراليا) فرايزر أنينغ، بكسر بيضة على رأسه، مندداً بتصريحاته المعادية للإسلام غداة مذبحة وقعت في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، أمس (الجمعة) وفي مؤتمر صحافي عقده السناتور اليوم (السبت) في ملبورن، رد السناتور بضرب الشاب مرارا على وجهه، قبل أن يردعه رجل أمن على ما يبدو.

وأثار السناتور موجة احتجاجات أمس (الجمعة) في خضم الهجوم على المسجدين الذي أسفر عن 49 قتيلا في كرايست تشيرش، من خلال القول ان هذه المجزرة ناجمة عن "برنامج الهجرة الذي أتاح لمتعصبين مسلمين الهجرة الى نيوزيلندا". وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن بيان السيناتور «مروع»، موضحا أن "لا مكان له في أستراليا". وكان أنينغ أصدر مرات عدة بيانات عنصرية. وقد أثار ضجة في أغسطس بدعوته إلى «حل نهائي»، «لمشكلة الهجرة»، وأوصى بالعودة إلى السياسة التمييزية القديمة المسماة «أستراليا» البيضاء.